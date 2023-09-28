В оживленном районе Петрозаводска на пешеходном переходе появится светофор

Светофор установят на Голиковке на нерегулируемом пешеходном переходе.
Об установке светофора на проспекте Александра Невского рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Светофор на пешеходном переходе у пересечения проспекта Александра Невского и Станционной улицы установят до конца осени. Он будет оснащен устройством вызова. Светофор с кнопкой позволит увеличить пропускную способность на дороге, а также повысит безопасность пешеходов.
В этом году новые светофоры появились на двух ранее нерегулируемых пешеходных переходах в центре Петрозаводска.
Так, на улице Анохина светофор установили у аллеи 300-летия карельской столицы.
Также новый светофор появился на пересечении улиц Черняховского и Фрунзе рядом со школой, несколькими медицинскими учреждениями и одним из корпусов ПетрГУ.
До конца года в центре Петрозаводска установят еще один светофор – на пересечении улиц Гоголя и Анохина.
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