В «Паанаярви» обновят информацию о редких растениях и животных

Проект по изучению флоры и фауны «Паанаярви» получил грант Президентского фонда природы.
Совместный проект парка и ученых Карельского научного центра РАН победил в первом конкурсе грантов Президентского фонда природы. Он в числе 164 проектов был выбран из более чем полутора тысяч заявок. Победителей лично поздравил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.
Карельский проект по изучению биоразнообразия арктической природы в Национальном парке «Паанаярви» представила директор Ассоциации «Север-Центр», начальник отдела международного сотрудничества КарНЦ РАН Александра Смирнова. Его цель — изучение и сохранение уникальных природных объектов. На территории парка обитают более пяти тысяч видов живых организмов, из них 30% являются краснокнижными.
— По результатам проекта будет обновлена научная информация, произведена инвентаризация редкой флоры и фауны «Паанаярви». Эксперты исследуют последствия изменений климата, которые влияют на продвижение инвазивных видов на север. Мы создадим базу для дальнейшего мониторинга природных объектов, включающую в себя геопортал, пространственную модель парка и научно-исследоватальская инфраструктуру, — рассказала Александра Смирнова.
Также будут разработаны меры по охране экосистем и развитию инфраструктуры, в том числе туристические маршруты на основе актуальных научных данных.
Президентский фонд экологических и природоохранных проектов создан 3 марта 2025 года. Его основные грантовые направления включают в себя охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также мест их обитания.
Помимо изучения и сохранения арктической природы в «Паанаярви», карельские ученые принимают участие в победивших проектах, посвященных мониторингу птиц и сохранению популяций дикого атлантического лосося и европейской жемчужницы.