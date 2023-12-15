«В пакет, не в мусорку»: жители Костомукши написали петицию в защиту привычного сбора мусора

«Мусорное противостояние» в городе горняков стало серьезной проблемой для республиканских властей.

Костомукшане массово ставят подписи под заявлением, призывающем не менять образ сбора бытовых отходов в их городе, хотя на этом настаивает региональный оператор и Минприроды.



Если абсолютное большинство районов республики практикуют контейнерный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), то в городе горняков, с самого его основания, была установлена пакетная система — когда мусоровоз в определенное время подъезжает к каждому дому, и люди выбрасывают накопившиеся отходы. Кроме того, во многих домах имеются мусоропроводы.



Новый подрядчик заверил, что с его приходом для костомукшан ничего не изменится. Но когда он пригнал свою технику, выяснилось, что пришлая фирма не очень-то и готова к такой технологии. Огромные мусоровозы не могли заехать в относительно узкие дворы «финской» постройки, а контейнеры в мусорокамерах не подходили для таких машин.



По итогу в первые дни работы были сорваны графики сбора ТКО, люди не могли дождаться машин и бросали мусор во дворах.



Как развивается конфликт, «кто виноват» и «что делать» — читайте в материале «Жители Костомукши написали петицию в защиту привычного сбора мусора».