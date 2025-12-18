В Панозеро состоялся долгожданный спуск на воду парома

Обещанный три года назад паром спустили на воду в Кемском районе. Пока это просто ходовые испытания.

Жители Панозеро выложили видео с историческим спуском парома на воду. А вернее на неокрепший лед. Этого события люди ждали три года. Столько времени назад чиновники пообещали построить переправу и решить транспортную проблему жителей, сроки постоянно смещали. Из последнего — 2026 год, а в декабре этого года анонсировали ходовые испытания.

— 18.12.2025 — можно сказать, историческая дата для поселка. Свершилось чудо! Наконец-то, спустя столько лет ожиданий, новый паром спустили на воду, ведь в декабре это как никогда кстати. Такой вот новогодний подарок жителям, — написали жители в паблике «Панозеро».

Напомним, как ранее рассказали в Минтрансе Карелии, 1 апреля текущего года КУ РК «Управтодор РК» заключил государственный контракт с индивидуальным предпринимателем. Были выполнены работы по дооборудованию парома и мероприятия по подготовке судна к спуску на воду. До конца декабря этого года планируется получение документов, необходимых для регистрации судна в государственном судовом реестре. После чего будет направлено обращение в соответствующую инстанцию о включении судна в государственный судовой реестр.

Чтобы запустить паром, необходимо привести в порядок дорожную инфраструктуру. Сейчас разрабатывается документация по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к п. Панозеро» в части обустройства переправы через реку Кемь. Завершение работ запланировано на второй квартал следующего года, после чего будут определены сроки выполнения строительно-монтажных работ. То есть момент спуска исторический, но до запуска путь неблизкий.