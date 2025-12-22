В парке Аурайоки в Приладожье смонтировали смотровую площадку

В Лахденпохье продолжается благоустройство городского парка.
Сейчас подрядчик устанавливает современное оборудование на детской площадке. Также обустраивает удобный спуск к роднику. Теперь доступ к чистой родниковой воде будет безопасным и комфортным, сообщили в официальном паблике района.
— Идет монтаж площадки у летнего кафе. Смонтирована новая смотровая площадка. Открываются прекрасные виды на парк и реку — идеальное место для фото и любования природой, — говорится в сообщении.
В парке укладывают дорожки из полимерной доски, устанавливают беседки, лавки и урны.
Ранее было установлено 28 видеокамер.