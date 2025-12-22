В парке Аурайоки в Приладожье смонтировали смотровую площадку

закрыть

О туризме в наших СМИ в основном хвалебные оды. Развивается, бьет рекорды, везде рост, рост, рост! Оно и понятно: информация идет в основном от министерств и ведомств. А самому турбизнесу слово никто не дает. Мы решили дать.



«Столица на Онего» заглянула за рамки комплиментарных пресс-релизов и спросила у самого турбизнеса — что он думает о себе, что с ним сейчас происходит, все ли так, как нам говорят. Нашим собеседником согласился стать директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии», владелец «Калиточной» и «Фурындальной» в Петрозаводске Виталий Тараканов. В этом году его компания получила премию «Лидер карельского турбизнеса». Виталий с 2011 года занимается турами по Карелии и видит общую картину. Так что ему и слово.

Читайте интервью ЗДЕСЬ.