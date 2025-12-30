В парке «Аурайоки» в Приладожье установили камеры и дополнительные поручни

Парк «Аурайоки» в Приладожье стал безопаснее и удобнее.
Парк «Аурайоки» в Приладожье завершили монтаж системы видеонаблюдения. Теперь по всему парку работают 28 камер видеонаблюдения — они помогут быстро реагировать на любые происшествия.
Как рассказали в администрации Лахденпохского района, это не единственное нововведение. В парке продолжают развивать инфраструктуру. По просьбам жителей на крутых спусках и подъемах устанавливают дополнительные поручни. А детская спортивная площадка будет оборудована новыми ограждениями для большей безопасности маленьких посетителей.
Напомним, работы по комплексной реконструкции парка будут продолжены и в 2026 году. Так осенью установят скейт-площадку.
Работы выполняет СК «Содействие». Прежний подрядчик — компания «Свой дом» — сорвал контракт и попала в реестр недобросовестных поставщиков.
Добавим, что в прошлом году проект «Парк Аурайоки» Лахденпохского района вошел в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно».
Средства на реализацию проекта в размере 71 млн рублей поступили из федерального бюджета. Подрядчик должен обновить существующую смотровую площадку и мост со стороны ул. Садовой, построить новый мост со стороны ул. Холмистой, произвести расчистку парка от старых и аварийных деревьев, обустроить пешеходные дорожки и территорию возле родника. В парке должны появиться освещение, новая детская площадка и скейт-зона, зона отдыха у воды, 2 беседки, а также малые архитектурные формы (лавочки, урны и др.).