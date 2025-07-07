В парке Беличий Остров в Петрозаводске обустроят новую зону отдыха

В парке Беличий Остров на Кукковке идут работы по благоустройству территории.

В парке Беличий остров очистят и углубят пруд, а также создадут новую зону отдыха возле него. Работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году эта территория победила в рейтинговом голосовании.

— К концу лета здесь у пруда обустроят новую зону отдыха с шахматными столами. От нее до новой поликлиники отсыпят пешеходную дорожку. Вдоль этой тропы смонтируют опоры освещения, установят скамейки и урны, уберут упавшие деревья, а также очистят и углубят сам пруд, — рассказала на своей странице в ВК глава города Инна Колыхматова.

Также в порядок приводят прилегающие к парку дороги. Улицы Торнева и Парфенова вошли в масштабную программу ремонта тротуаров, уточнили в мэрии. На Парфенова уже завершили асфальтирование, на Торнева идет установка поребриков, готовится основание под асфальт.