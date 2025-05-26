В парке города Лахденпохья готовят большие обновления

Как местные жители восприняли начало работ по благоустройству.

В парке Аурайоки карельского города Лахденпохья подрядчик приступил к расчистке территории для дальнейшего благоустройства. В нем намерены обновить смотровую площадку, отремонтировать мост со стороны Садовой улицы и построить новый к Холмистой улице.

Кроме того, в парке установят новые скамейки и урны, обустроят скейт-зону и детскую площадку. Также в планах обустройство новых дорожек и территории вокруг родника. Местные жители отмечают, что они давно мечтали сделать парк зоной для прогулок и занятий спортом.

«Радует, что в проекте подумали о людях разного возраста и разных увлечений. Парк станет местом притяжения для всех. Пространством, в котором можно одновременно и отдохнуть, и уединиться с природой», — делится мыслями депутат Лахденпохского городского Совета Юрий Морозов.

Юрий выражает большие надежды на обновление парка, но призывает сохранить уникальную природу этого места. По его мнению, красота парка Аурайоки в естественности, которую люди любят и берегут.

Благоустройство стало возможным благодаря победе проекта обновления парка во всероссийском конкурсе комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Средства на проведение работ выделены из федерального бюджета. Благоустройство ведет компания «Свой дом» из Петрозаводска.