12:42, 14 Апреля 2018
В парке "Лес Победы" в Петрозаводске участники субботника собрали 15 мешков мусора
По теме
Загрузка...
Сотрудники Молодежного центра «Смена» и управления благоустройства и экологии администрации вышли на экологическую акцию и очистили от мусора парк "Лес Победы", сообщили в мэрии Петрозаводска.
В пятницу, 13 апреля, днем проведена уборка в парке "Лес победы", который распложен между проспектом Первомайским, улицей Антикайнена и рекой Неглинкой. Там собрано 15 мешков крупного мусора. Работы в этом месте будут продолжены.
Кроме того, специалисты управления благоустройства и экологии совершили объезд мемориальных комплексов и мест памяти. Они оценили состояние территорий и собрали крупный мусор.
По теме
Выбор читателей
10.04.2018, 13:16
12.04.2018, 16:45
09.04.2018, 14:40
12.04.2018, 19:28
Аналитика
13.04.2018 11:14
Политкухня
Накануне празднования 100-летия Петрозаводского городского совета своими воспоминаниями делится депутат с многолетним стажем Галина Васильева.
10.04.2018 13:16
09.04.2018 12:39
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
Чтиво
11.04.2018 12:47
Личное мнение
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
05.04.2018 10:41
02.04.2018 11:57
02.04.2018 09:30
Медиа
13.04.2018 12:03
Опрос
Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?
Комментарии