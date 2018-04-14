В парке "Лес Победы" в Петрозаводске участники субботника собрали 15 мешков мусора

Сотрудники Молодежного центра «Смена» и управления благоустройства и экологии администрации вышли на экологическую акцию и очистили от мусора парк "Лес Победы", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В пятницу, 13 апреля, днем проведена уборка в парке "Лес победы", который распложен между проспектом Первомайским, улицей Антикайнена и рекой Неглинкой. Там собрано 15 мешков крупного мусора. Работы в этом месте будут продолжены.

Кроме того, специалисты управления благоустройства и экологии совершили объезд мемориальных комплексов и мест памяти. Они оценили состояние территорий и собрали крупный мусор.