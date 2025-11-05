В парке в Приладожье появятся лестницы с перилами

Власти Лахденпохского района учли пожелание жителей.

В Лахденпохье продолжается благоустройство парка «Аурайоки». Как рассказали чиновники, детская и спортивная площадки полностью подготовлены для укладки резинового безопасного покрытия. Идет монтаж уличного освещения и системы видеонаблюдения, укладка брусчатки, формируется дорожно-тропиночная сеть парка.

Начались работы по обустройству пешеходного спуска от городской бани к мосту. Жители в комментариях отметили, что неплохо было бы предусмотреть ступени на подъёме после моста. И их услышали.

— Сообщаем хорошую новость: в парке появятся новые лестницы с перилами в двух ключевых местах: от Центра детского творчества на горке — спуск прямо в парк и с федеральной дороги по пешеходной тропинке. Мы понимаем, как важно обеспечить безопасность в любое время года, — написали в официальном паблике района в ВК чиновники.

Они заверили, что в зимний период все дорожки и новые лестницы будут своевременно посыпаться противогололёдными материалами, чтобы предотвратить скольжение и травмы.

Напомним, работы ведет СК «Содействие». Прежний подрядчик - компания «Свой дом» сорвала контракт и попала в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ранее сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии.