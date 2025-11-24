В Парке Защитников города на Кукковке вновь зажглись фонари

В парке в спальном районе Петрозаводска восстановили освещение.
На пешеходной дорожке в Парке Защитников города, расположенном в петрозаводском районе Кукковка, восстановили уличное освещение. Об этом сообщили в Петросовете.
— Подрядчик, выполнявший работы в рамках гарантийных обязательств, устранил недостатки на линии, и в парк вновь вернулось освещение. Спасибо администрации за оперативную работу, — отметил депутат, член постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Александр Болдырев.
Напомним, после многочисленных жалоб горожан специалисты предприятия «Петрозаводские энергетические системы» установили светильники в парке «Ямка» центре карельской столицы