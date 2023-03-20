В парламенте Карелии хотят наградить мэра Петрозаводска Почетной грамотой

Награждение приурочено к юбилею градоначальника.
Комитет по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии поддержал 21 марта предложение о награждении мэра Петрозаводска Владимира Любарского Почетной грамотой республиканского парламента. Члены комитета приняли это решение без обсуждения.
1 апреля Владимиру Любарскому исполняется 55 лет. Награждение Почетной грамотой приурочено к юбилею градоначальника.
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