Реклама
Прислать новость
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку 5
Сегодня 11:58
Поиски пропавшего в Петрозаводске 13-летнего мальчика завершены
08.07.2021 23:07
Черчесов уволен из сборной России 5
08.07.2021 19:30
На границе с Карелией автомобиль попал под локомотив – погибли три человека (ФОТО) 2
08.07.2021 18:40

В парламенте Карелии хотят узнать позицию главы региона по отношению к завозу рыбных отходов из Мурманской области

Новости. Общество
15:34, 09 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Депутаты подготовят обращение к губернатору.

Депутаты парламента Карелии намерены обратиться с письмом к главе республики Артуру Парфенчикову и попросить его высказать свою позицию по отношению к завозу в регион рыбных отходов из Мурманской области. Эта тема обсуждалась на очередном заседании депутатского комитета по природным ресурсам и экологии.

Напомним, скандальная история с завозом рыбных отходов в Заонежье получила продолжение в другом уголке Карелии. Как выяснила «Столица на Онего», в поселок Пряжа также привезли пластиковые контейнеры с рыбным гидролизатом и сгрузили их в силосные траншеи бывшего зверосовхоза.

Читайте подробнее в статье «Никто их никуда не сливал».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-09 17:19:43
Предвыборная суета кандидатов на вылет из теплого кресла. Привет слабуновой :)
Мария
2021-07-09 17:14:31
А свою позицию высказать слабо?? Целый комитет имеется в ЗС РК по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике! Депутат Лиминчук - руководитель, Стоцкий,- заместитель, Доценко! Ау?! Стыдобища!
Вася
2021-07-09 16:51:45
Назло пендосам ещё пенсионный возраст прибавить!
Вася
2021-07-09 16:43:16
а простой чайник когда научатся делать ? А то в магазинах чайники китайские, трусы турецкие…
Вася
2021-07-09 16:39:39
На пользу ! Всё на пользу России !
Вася
2021-07-09 16:31:30
вона, как импортзамещение -то поперло!
Серж
2021-07-09 15:47:23
Для начала депутатам надо свою позицию иметь . а не жевать сопли в унисон с губернатором .
кир
2021-07-09 16:14:11
Серж, вот именно, простые наши.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
03.07.2021, 18:34
Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 3
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»