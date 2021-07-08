В парламенте Карелии хотят узнать позицию главы региона по отношению к завозу рыбных отходов из Мурманской области

Депутаты подготовят обращение к губернатору.

Депутаты парламента Карелии намерены обратиться с письмом к главе республики Артуру Парфенчикову и попросить его высказать свою позицию по отношению к завозу в регион рыбных отходов из Мурманской области. Эта тема обсуждалась на очередном заседании депутатского комитета по природным ресурсам и экологии.

Напомним, скандальная история с завозом рыбных отходов в Заонежье получила продолжение в другом уголке Карелии. Как выяснила «Столица на Онего», в поселок Пряжа также привезли пластиковые контейнеры с рыбным гидролизатом и сгрузили их в силосные траншеи бывшего зверосовхоза.

Читайте подробнее в статье «Никто их никуда не сливал».