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В парламенте Карелии назвали социальной несправедливостью лишение льгот жителей домов на альтернативных видах топлива

Новости. Общество
16:27, 08 Февраля 2022
фото: © Заксобрание Карелии

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Использование природного газа и электроэнергии для теплоснабжения жилых домов в Карелии привело к ущемлению прав льготников, которым начали отказывать в компенсациях.

Эта проблема обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Как пояснила глава Минсоцзащиты Ольга Соколова, согласно действующему законодательству, льготники имеют право на компенсацию стоимости отопления домов, если они подключены к центральному теплоснабжению или используют дрова. Однако, применение других видов топлива не учтено в нормативной базе.

«Если граждане используют газ в целях отопления, а также на иные бытовые нужды, но не имеют отдельных приборов учета, то рассчитать размер компенсации в части оплаты за газ, потребленный на отопление, сегодня достаточно сложно», — сказала Ольга Соколова.

По ее словам, без точных сведений об объемах газа, потребленного для отопления, органы соцзащиты не могут рассчитать и размер компенсаций.

По мнению депутатов, эта ситуация противоречит программе газификации жилого фонда, которая сейчас реализуется в Карелии.

«Мы — органы власти — говорим, что гражданам нужно переводить свои дома на газ. Но получается, что, к примеру, педагог, который перевел дом на газ, отказавшись от твердого топлива, оказывается ущемлен в правах, поскольку получить компенсацию ему становится достаточно сложно», — отметила вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Ущемленными в правах оказываются и жильцы домов, которые отключаются от централизованного теплоснабжения и переходят на отопление от источников электроэнергии. Об этом говорится в обращениях жителей несколько домов Олонца, поступивших депутату Леониду Лиминчуку.

«Жильцы говорят о том, что счета остались примерно такие же, а компенсации стали намного ниже. Налицо явная социальная несправедливость. Это дома, где живут, в основном, пожилые жители — пенсионеры, ветераны, и они платят больше за коммунальные услуги», — пояснил депутат.

Участники заседания подчеркнули, что использование альтернативных источников энергии будет набирать обороты, поэтому необходимо вносить изменения и в нормативную базу, регламентирующую предоставлений льгот.

«На газификацию выделены большие федеральные средства, и мы легко можем прогнозировать, что число подобных ситуаций будет лавинообразно увеличиваться. Федеральный центр ставит перед нами задачи, и мы на региональном уровне должны это урегулировать», — отметил председатель парламентского комитета Алексей Хейфец.

Депутаты решили подготовить обращение в адрес премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика с предложением установить тарифы и нормы потребления на природный газ с учетом видов его использования населением, а также тарифы и нормы потребления электроэнергии для целей отопления жилья.

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