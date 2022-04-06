В парламенте Карелии назвали «жесткость» главы Минсельхоза необходимой для его работы

Депутаты парламента Карелии поздравили министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова с награждением медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».

В конце марта соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков, а депутаты поздравили министра на заседании комитета по агропромышленной политике.

О заслугах министра рассказала председатель комитета Марина Гуменникова.

«Свое мнение скажу. Я убедилась, что на сегодняшний день на должности министра не просто человек, а человек, который знает отрасль, который болеет за эту отрасль, и который действительно видит планы по ее развитию, понимает, что надо делать и как надо делать. И, вы знаете, даже та, возможно, жесткость, на которую обращают внимание другие, в том числе, средства массовой информации, порой, действительно уместна и необходима для того, чтобы преодолеть существующие проблемы и вывести наше сельское хозяйство на должный уровень», — сказала Гуменникова.