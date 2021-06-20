В парламенте Карелии объяснили, кого нельзя пускать на пляжи детских лагерей

Безопасность отдыхающих в детских лагерях может оказаться под угрозой, если не закрыть их пляжи для доступа посторонних.

Об этом заявил депутат парламента Карелии Алексей Исаев, комментируя инициативу депутатов о введении ограничений для детских лагерей. Парламентарии обратились к правительству России с просьбой закрыть береговые линии, примыкающие к детским лагерям, для доступа посторонних,

«Должны быть внесены изменения в Водный кодекс РФ. На сегодняшний день все мы имеем равные права для выхода к береговой линии. Но наши дети должны иметь право на безопасное нахождение у воды. На это направлена инициатива», — сказал Исаев, чьи слова цитирует ТАСС. По его словам, в Водном кодексе РФ сегодня закреплено право любого гражданина находиться на береговой полосе водоемов общего пользования. При этом детские лагеря, как правило, не владеют отдельными участками пляжей, а используют для купания и отдыха общий берег. В обращении депутатов высказано опасение возможностью возникновения «криминогенных ситуаций». Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».