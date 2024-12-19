Рабочее совещание провела председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова.

В парламенте Карелии обсудили, как обеспечить специалистами новую швейную фабрику в Костомукше. Об итогах совещания рассказали в паблике Заксобрания республики.

Рабочее совещание по вопросам организации обучения работников для предприятий региона провела председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова. Ранее вопрос рассматривался на заседании Комитета по инициативе депутата Анны Лопаткиной.

В центре внимания — подготовка швей для фабрики «Арктика» в Костомукше — филиала крупнейшего в России производителя спецодежды «Восток-Сервис-Спецкомплект».

Частично кадровый вопрос удалось решить за счет привлечения работниц из поселка Ледмозеро Муезерского района.

Профподготовка швей может проходить на базе Костомукшского политехнического колледжа, а для наполнения группы необходимо проводить профориентацию выпускников. Важны условия жизни: возможность использования «арктической ипотеки», предоставление мест в комфортных общежитиях — отметила Татьяна Тишкова.

«Необходимо широко информировать молодежь о потребностях в специалистах и условиях работы, а также мотивировать их историями успеха действующих сотрудников», — добавила Светлана Астахова, и. о. министра промышленности и торговли региона.

В колледже возможно открыть группу подготовки специалистов швейного производства в соответствии с действующими потребностями предприятий Карелии. Также стоит рассмотреть возможность введения специальных стипендий для целевого набора студентов — поделился Роман Голубев, министр образования и спорта Карелии.

Участники рабочей группы договорились встретиться в марте 2025 года для подведения промежуточных итогов работы.