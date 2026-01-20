В парламенте Карелии поддержали запрет дрифтинга на парковках и в общественных местах

Законсобрание Карелии поддержало законодательную инициативу о запрете опасного вождения в общественных местах.
Комитет по законности и правопорядку Законсобрания Карелии поддержал законодательную инициативу коллег из Орловской области о запрете опасного вождения в общественных местах.
Депутаты предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ новое понятие — «хулиганство при управлении транспортным средством». Это позволит привлекать к ответственности водителей, которые намеренно совершают управляемые заносы (дрифтинг) и другие опасные манёвры на парковках, у торговых центров и на иных общественных территориях.
Председатель комитета Сергей Шугаев заявил, что подобные действия недопустимы и несут прямую угрозу безопасности.
— В новостях периодически появляется информация о столкновениях с другими автомобилями, опорами ЛЭП, зданиями. Эти деяния должны быть пресечены, — подчеркнул он.
Инициативу уже поддержала Госавтоинспекция. Комитет рекомендовал всему карельскому парламенту одобрить это обращение на заседании 22 января для его дальнейшего направления в Государственную Думу.
