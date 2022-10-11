В парламенте Карелии поспорили, надо ли давать налоговую льготу подразделению богатого «Газпрома»

Вопрос о дополнительной налоговой льготе компании в структуре «Газпрома» вызвал дискуссию среди депутатов парламента Карелии.

На заседании комитета по бюджету и налогам депутат Леонид Лиминчук предложил внести поправку о предоставлении льготы по налогу на имущество для объектов газификации, которые строит компания «Газпромгазораспределение Петрозаводск», входящая в структуру «Газпрома». Этой льготой компания сможет пользоваться в Карелии с 2023 года, но депутат считает, что надо предоставить ей такое право с 1 января 2022 года.

«Наши коллеги в других регионах позволяют «Газпрому» пользоваться этой льготой уже давно. Часть регионов дает эту льготу с 1 января. И почему-то только у нас мы той организации, которая служит нашим людям с точки зрения дешевого источника энергии, не позволяем», — сказал депутат.

Сомнения в необходимости преференций высказал председатель комитета Виталий Красулин.

«Газпром» — богатая компания, принадлежит она всем россиянам, и в принципе такие компании создаются не для того, чтобы предоставлять налоговые льготы по всем вопросам. Это мое мнение. Предприниматели гораздо в худших условиях находятся и не являются единственными поставщиками. Тут же явный монополист… Это же не компания частная, которая занимается инвестиционным проектом в инфраструктур республики и как бы благотворительностью», — сказал Красулин.

Тем не менее, в ходе обсуждения он согласился с предложением обсудить проект поправки в налоговое законодательство. Члены комитета договорились сделать это на следующем заседании.