В парламенте Карелии придумали, как избавить население от страха заморозки банковских вкладов

Депутаты парламента Карелии приступили к работе над законопроектом об увеличении суммы страховых выплат вкладчикам банков на случай, если их деньги будут арестованы или заморожены.

Для этого предлагается внести изменения в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

«Введенные недружественными странами санкции против Российской Федерации оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы. В таких условиях доверие к финансовым институтам снизилось. Опасения граждан, что вклады могут быть арестованы или заморожены, привело к тому, что в феврале и начале марта 2022 года граждане стали массово снимать денежные средства со своих счетов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению его авторов, необходимо увеличить размер страхового возмещения, которое государство выплачивает вкладчикам закрывшихся банков. Предельный размер такого возмещения предлагается увеличить с 1,4 млн. до 3 млн. рублей.

Это «будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе», считают депутаты.