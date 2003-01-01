РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Новости

В парламенте Карелии рассказали, как ограничения на продажу алкоголя помогли Якутии

13:55

Карельский спортсмен Роман Богданов вышел в финал международного турнира по боксу

13:40

Полиция Карелии задержала 19-летнего мошенника из Липецка

13:20

«Стоял без штанов, нарываясь на взгляды»: возле общежития в Петрозаводске заметили эксгибициониста

13:00

В Кондопоге семилетняя девочка попала под колеса автомобиля

12:45

Отмену электрички «Сегежа – Надвоицы» компенсируют увеличением автобусных рейсов

12:30

В Петрозаводске открыли памятную доску ветерану карельского спорта Александру Балеву

12:10

Житель Карелии во время драки с помощью мачете сломал односельчанину руку

12:00

«РКС – Петрозаводск» расширяет географию поиска профессионалов: в Медвежьегорске прошла ярмарка вакансий

11:45

В Петрозаводске построят новый мост через Лососинку

11:25

В Петербурге задержан экс-сотрудник Следкома и прокуратуры Карелии

11:00

Мать основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва посетила Карелию

10:45

Программисты из Карелии могут принять участие во всероссийском ИТ-чемпионате

10:37

В небе рядом с Карелией сбили более 30 БПЛА

10:32

Поселок Новая Вилга около Петрозаводска остался без водоснабжения

10:21

Квартиру с видом на Онежское озеро и парк можно купить в Петрозаводске по доступной цене

10:10

«В нем есть дух боевого братства»: командир поблагодарил Элиссана Шандаловича за службу в госпитале под Луганском

10:05

Супруги Кондрашины из Петрозаводска отметили рубиновую свадьбу

09:50

Сегодня в Карелии с 8 утра открылись избирательные участки

09:31

В Карелии судоводителя будут судить за гибель человека на Онежском озере

09:20

Карьер «Шокшинский кварцит» вновь подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

09:10

Стало известно, когда достроят спорткомплекс «Луми 2» в Петрозаводске

09:00

Поискам подопечной дома престарелых в Карелии мешает медведь

08:40

Служба занятости Карелии с начала года организовала 570 ярмарок вакансий

08:20

Площадь в центре Петрозаводска станет пешеходной зоной

08:00

Автомобиль вылетел в кусты на проспекте в Петрозаводске

07:40

Пневматическое оружие с мощной оптикой изъяли в национальном парке в Карелии

07:20

Пьяная девушка за рулём мопеда попала в аварию на юге Карелии

07:00

Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина

06:40

Психологи назвали привычку счастливых людей

00:10

Аэропорт крупнейшего города юга России открылся после долгого перерыва

23:00

Певец SHAMAN приезжает в Карелию с «Победой»

22:00

В Карелии пройдет Кубок республики по эндуро 2025

21:45

Юный спортсмен из Карелии победил на Всероссийских Играх боевых искусств

21:15

Скончалась народная артистка Карелии Виено Микшиева

20:00

Работников карельских лесничеств обучают управлению беспилотниками

19:45

В Петрозаводске закрылась «Галерея промышленной истории»

19:15

Артур Парфенчиков рассказал на форуме в Москве, как в Карелии создают медицину шаговой доступности

18:50

«Чушь, инсинуации и полная белиберда»: экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» грозит компроматом

18:30

В Пудоже загорелась котельная предприятия по деревообработке

18:15

Почти 30 новых светильников установили на Голиковке в Петрозаводске

17:40

Южный ветер, ясное небо и до +22°С ожидается в Карелии 12 сентября

17:30

Дмитрий Медведев считает, что Финляндия должна выплатить репарации за разрушения в Карелии в годы войны

17:20

Цифровые финансовые решения: как управлять личным бюджетом онлайн

17:00

В захваченной сорняками карельской деревне ввели карантин

16:40

В Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

16:15

Летом жители Карелии читали фэнтези и слушали «Матушку»

16:12

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

16:00

Архитектурную подсветку протестировали на Лобановском мосту в Петрозаводске

15:50

Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Карелии с гарантией лучшей цены

15:33

На остановках в Петрозаводске появились двуязычные названия

15:15

Более 670 аварийных домов расселят в Петрозаводске

14:55

Стало известно, сколько избирательных участков в Карелии оснастили камерами наблюдения

14:20

В День трезвости карельские медики предупредили о последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья

14:00

Умерла врач-фтизиатр Республиканского противотуберкулёзного диспансера Валентина Ципух

13:35

Подсчитано количество тюленей в российской части Финского залива

13:00

Студенты ПетрГУ высадили аллею лип в центре карельской столицы

12:45

26-летний житель Петрозаводска обманул и обокрал 51-летнего приятеля

12:30

Более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку

12:20

Полиция разыскивает в Петрозаводске двух подозреваемых

12:10

Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

12:00

В Петрозаводске 166 домов остались без света

11:50

Директор форелевого предприятия «Кала-Ранта» предложил школьникам Приладожья работу

11:45

Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

11:30

«Приложилась подбородком об асфальт»: на Зареке женщина упала в открытый люк

11:10

В Петрозаводске произошел пожар в общежитии

11:00

В Медвежьегорске повысят надежность водоснабжения

10:45

В Петрозаводске благоустроили Терманский сквер

10:40

Арендатора, который перекрыл дорогу к Онежскому озеру в Прионежье, обязали убрать шлагбаум

10:30

В Карелии форелеводов оштрафовали за свалку тухлой рыбы

10:20

«Сбормобиль» возобновит работу в Петрозаводске в сентябре

10:05

На трассе «Кола» в Карелии вспыхнул участок леса

09:55

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

09:40

Трое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске

09:30

Депутаты предложили снизить возраст для повышенной пенсии

09:00

В Карелии снимают фильм с Олегом Меньшиковым

08:40

Президент Торгово-промышленной палаты Карелии назвал оптимальную для бизнеса ключевую ставку

08:20

Центральный проспект Петрозаводска начнут ремонтировать в ближайшие выходные

08:00

Житель Карелии дважды сел за руль пьяным и остался без автомобиля

07:40

В старейшем заповеднике Карелии предложили посчитать кабанов

07:20

Карельские учёные прошли по следам создателя «Калевалы»

07:00

Неизвестный в Карелии перешёл границу и попросил убежища в Финляндии

06:40

Врач назвала часть тела, неожиданно выдающую реальный возраст человека

00:10
В парламенте Карелии рассказали, как ограничения на продажу алкоголя помогли Якутии
Сегодня 13:55 Общество
Поделиться

Профильный Комитет парламента Карелии обсудил резонансный законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах.

фото: © «Столица на Онего» / Законодательное собрание Карелии

12 сентября в рамках заседания Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ в карельском парламенте депутаты поддержали широко обсуждаемый законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах Карелии.

Напомним, внесенный главой Карелии законопроект предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под его действие попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции. Продавать алкоголь в жилых домах можно будет только в магазинах общей площадью не менее 70 квадратных метров. То есть небольшие торговые точки ждет закрытие. Уже подсчитано, что речь идет всего о 114 заведениях в Петрозаводске и районах Карелии.


Как пояснил председатель комитета депутат Леонид Лиминчук, данный законопроект лишь часть и первый шаг большой программы по снижению потребления алкоголя в Карелии.

Наше издание уже рассказывало, что свое отрицательное отношение к законопроекту высказали сети алкомаркетов, которым придется закрыть часть точек. Представители компаний также считают, что мера не поможет снизить потребление алкоголя и количество пьющих граждан, ведь, как известно, закрытие торговой точки не остановит алкоголика.

На это аргументированно на заседании комитета ответила Юлия Фомичева, представитель движения «Трезвая Россия» и Союза женщин Карелии. Она отметила, что закрытие торговых точек в жилых домах не направлено на борьбу с теми, кто уже страдает алкоголизмом. Эта мера куда более важна для подрастающего поколения, ведь навязывание алкоголя, уверена она, его повсеместная продажа провоцируют у несовершеннолетних интерес к данной продукции и его нормализацию.

— Когда дети везде и повсюду во всех магазинах видят алкогольную продукцию, то она становится для них чем-то обыденным, привычным и даже желаемым, — поясняет Фомичева. — Считаю, что визуальная доступность данной продукции для детей недопустима.

Общественница особо обратила внимание депутатов на предложение, которая внесла от себя и Союза женщин Карелии. Общественники просят обязать торговые точки осуществлять выкладку и демонстрацию алкоголя только в специализированных алкогольных отделах. А также установить непрозрачные перегородки, чтобы дети данную продукцию не видели.

— Сейчас алкоголь часто представлен по всему магазину. Такая выкладка на подсознательном уровне формирует представление у детей, что алкоголь чуть ли не товар первой необходимости, — подчеркнула она. Юлия Фомичева ответила критикам, которые считают, что данная мера не даст результат, примером из Якутии. В этой республике, которая также страдает от потребления алкоголя, в 2010 году были приняты две важные меры. Первая — полный запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах, вторая — визуальная изоляция алкогольной продукции от других товаров в магазинах. По ее словам, в Якутии в специализированных алкомаркетах не торгуют дешевыми шоколадками и мороженым, а потому туда не ходят дети и подростки.

— В результате только этих двух мер в Якутии доля школьников, которые ни разу не пробовали алкоголь, за эти годы выросла с 31 до 86 процентов. И это хороший показатель, — рассказала Фомичева. Общественница считает, что Карелия, как и Якутия, самостоятельно может принять решение и обеспечить такую выкладку алкогольной продукции. Здесь не нужно участие федеральных органов власти. Но эта мера, уверена она, будет иметь огромное значение для защиты детей от вовлечения в алкоголизм.
На данное заседание комитета были приглашены и представители торговых сетей, но они отказались выступать, изложив ранее свое мнение письменно.

Подводя итог обсуждению, Леонид Лиминчук отметил, что сейчас антиалкогольные меры принимаются и поддерживаются по всей стране, а не только в Карелии. И это тренд, который не остановить. По его словам, карельские парламентарии внимательно следят за опытом коллег из других регионов, в том числе за довольно экстремальным опытом Вологодской области, где продажа алкоголя в будни сокращена до двух часов в день.

— Но мы не должны шарахаться и делать резких движений, не должны ущемлять интересы предпринимателей, которые выбрали этот вид бизнеса. Очень важно соблюдать баланс интересов всех участников рынка. Важно также не наступить на грабли, как в начале 1990-х, когда была неудачная антиалкогольная кампания. В то же время мы понимаем, что накопительный эффект от такого бизнеса наносит ущерб нам как стране, — подчеркнул он. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом и втором чтении.

Обсудить (0) в ленту
В Петербурге задержан экс-сотрудник Следкома и прокуратуры Карелии
Сегодня, 11:00 Криминал
Стало известно, когда достроят спорткомплекс «Луми 2» в Петрозаводске
Сегодня, 09:00 Общество
В Петрозаводске закрылась «Галерея промышленной истории»
11 сентября, 19:15 Культура
В Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка
11 сентября, 16:15 Общество
В парламенте Карелии рассказали, как ограничения на продажу алкоголя помогли Якутии
13:55 Общество
Карельский спортсмен Роман Богданов вышел в финал международного турнира по боксу
13:40 Спорт
Полиция Карелии задержала 19-летнего мошенника из Липецка
13:20 Общество
«Стоял без штанов, нарываясь на взгляды»: возле общежития в Петрозаводске заметили эксгибициониста
13:00 Происшествия
В Кондопоге семилетняя девочка попала под колеса автомобиля
12:45 Дорожная хроника
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение