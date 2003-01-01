В парламенте Карелии рассказали, как ограничения на продажу алкоголя помогли Якутии

Профильный Комитет парламента Карелии обсудил резонансный законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах.

12 сентября в рамках заседания Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ в карельском парламенте депутаты поддержали широко обсуждаемый законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах Карелии.

Напомним, внесенный главой Карелии законопроект предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под его действие попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции. Продавать алкоголь в жилых домах можно будет только в магазинах общей площадью не менее 70 квадратных метров. То есть небольшие торговые точки ждет закрытие. Уже подсчитано, что речь идет всего о 114 заведениях в Петрозаводске и районах Карелии.



Как пояснил председатель комитета депутат Леонид Лиминчук, данный законопроект лишь часть и первый шаг большой программы по снижению потребления алкоголя в Карелии.

Наше издание уже рассказывало, что свое отрицательное отношение к законопроекту высказали сети алкомаркетов, которым придется закрыть часть точек. Представители компаний также считают, что мера не поможет снизить потребление алкоголя и количество пьющих граждан, ведь, как известно, закрытие торговой точки не остановит алкоголика.

На это аргументированно на заседании комитета ответила Юлия Фомичева, представитель движения «Трезвая Россия» и Союза женщин Карелии. Она отметила, что закрытие торговых точек в жилых домах не направлено на борьбу с теми, кто уже страдает алкоголизмом. Эта мера куда более важна для подрастающего поколения, ведь навязывание алкоголя, уверена она, его повсеместная продажа провоцируют у несовершеннолетних интерес к данной продукции и его нормализацию.

— Когда дети везде и повсюду во всех магазинах видят алкогольную продукцию, то она становится для них чем-то обыденным, привычным и даже желаемым, — поясняет Фомичева. — Считаю, что визуальная доступность данной продукции для детей недопустима.

Общественница особо обратила внимание депутатов на предложение, которая внесла от себя и Союза женщин Карелии. Общественники просят обязать торговые точки осуществлять выкладку и демонстрацию алкоголя только в специализированных алкогольных отделах. А также установить непрозрачные перегородки, чтобы дети данную продукцию не видели.

— Сейчас алкоголь часто представлен по всему магазину. Такая выкладка на подсознательном уровне формирует представление у детей, что алкоголь чуть ли не товар первой необходимости, — подчеркнула она. Юлия Фомичева ответила критикам, которые считают, что данная мера не даст результат, примером из Якутии. В этой республике, которая также страдает от потребления алкоголя, в 2010 году были приняты две важные меры. Первая — полный запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах, вторая — визуальная изоляция алкогольной продукции от других товаров в магазинах. По ее словам, в Якутии в специализированных алкомаркетах не торгуют дешевыми шоколадками и мороженым, а потому туда не ходят дети и подростки.

— В результате только этих двух мер в Якутии доля школьников, которые ни разу не пробовали алкоголь, за эти годы выросла с 31 до 86 процентов. И это хороший показатель, — рассказала Фомичева. Общественница считает, что Карелия, как и Якутия, самостоятельно может принять решение и обеспечить такую выкладку алкогольной продукции. Здесь не нужно участие федеральных органов власти. Но эта мера, уверена она, будет иметь огромное значение для защиты детей от вовлечения в алкоголизм.

На данное заседание комитета были приглашены и представители торговых сетей, но они отказались выступать, изложив ранее свое мнение письменно.

Подводя итог обсуждению, Леонид Лиминчук отметил, что сейчас антиалкогольные меры принимаются и поддерживаются по всей стране, а не только в Карелии. И это тренд, который не остановить. По его словам, карельские парламентарии внимательно следят за опытом коллег из других регионов, в том числе за довольно экстремальным опытом Вологодской области, где продажа алкоголя в будни сокращена до двух часов в день.

— Но мы не должны шарахаться и делать резких движений, не должны ущемлять интересы предпринимателей, которые выбрали этот вид бизнеса. Очень важно соблюдать баланс интересов всех участников рынка. Важно также не наступить на грабли, как в начале 1990-х, когда была неудачная антиалкогольная кампания. В то же время мы понимаем, что накопительный эффект от такого бизнеса наносит ущерб нам как стране, — подчеркнул он. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом и втором чтении.