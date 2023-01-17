В парламенте Карелии решили уточнить, кто может стать сельским старостой

Для этого достаточно иметь сельское жилье и получить согласие схода местных жителей.

Комитет по госстроительству и местному самоуправлению парламента Карелии поддержал 8 февраля поправки в республиканский закон о старостах сельских населенных пунктов. Эти поправки уточнили условия получения в республике статуса сельского старосты.

Если раньше на него могли претендовать только те, кто проживает в сельской местности и обладает активным избирательным правом, то в случае принятия предложенных поправок желающим стать старостой достаточно будет иметь жилье в сельской местности. Правда, назначать на должность сельского старосты местные власти по-прежнему будут по представлению схода граждан.