В парламенте Карелии состоялось оперативное совещание по выработке мер поддержки граждан и экономики

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович провел очередное оперативное совещание по выработке мер поддержки граждан и экономики. На нем рассматривалась ситуация в сфере здравоохранения.

В совещании приняли участие вице-спикеры парламента, руководители профильных Комитетов, Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и директор Территориального фонда ОМС Андрей Гравов.

«Здравоохранение — это та сфера, которая, безусловно, касается каждого жителя Карелии. Наша с вами важнейшая задача в новых условиях, в условиях санкций — обеспечить доступность и качество медицинской помощи, а также развитие сферы здравоохранения. Такие задачи ставят жители республики и Глава Карелии», — отметил Элиссан Шандалович, открывая совещание.

По словам Михаила Охлопкова, несмотря на сложный период, оптимизации в сфере здравоохранения не планируется. Медицинские учреждения стабильно работают. В регионе для льготных категорий граждан имеется полугодовой запас лекарственных средств почти по всем наименованиям. Проблемы с наличием отдельных препаратов в аптеках постепенно решаются.

Отдельное внимание было уделено строительству объектов здравоохранения. Депутата Леонида Лиминчука волновало появление врачебной амбулатории в микрорайоне Соломенное. Как заверил Михаил Охлопков, земельный участок подготовлен, необходимые средства предусмотрены. Подрядчик должен будет разработать проект и построить врачебную амбулаторию за 2022–2023 годы.

На вопрос депутата Ольги Билко о новой поликлинике на Кукковке Министр здравоохранения ответил, что в этом году должны начаться земельные работы. В 2023 году на строительство планируется направить 288 млн рублей, а в 2024 году — еще 540 млн рублей.

Парламентария Анну Лопаткину интересовали перспективы возведения нового здания для поликлиники № 3 в Петрозаводске. Проект находится в стадии проработки, он может быть реализован в рамках региональной адресной инвестиционной программы, сообщил глава Минздрава.

Тему оснащения Беломорской центральной районной больницы ПЦР-лабораторией подняла Ирина Кузичева. На приобретение оборудования выделено порядка 25 млн рублей. Ремонт помещений больница проведет за счет собственных средств.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович акцентировал внимание на обеспечении учреждений здравоохранения расходными материалами, которые используются при проведении операций. Большая часть из них импортного производства.

«Сейчас запасы есть, но это не дает нам повода для спокойствия. Мы очень надеемся на параллельное импортозамещение», — пояснил Михаил Охлопков.

Отдельное внимание на оперативном совещании уделили финансированию учреждений здравоохранения Карелии. В настоящее время кредиторская задолженность небольшая. В то же время, по словам спикера парламента, больницы и поликлиники региона не могут получить от страховых компаний средства за фактически оказанные сверх норматива из-за ковида медицинские помощь и услуги, входящие в программу О. С. Сумма отклоненных счетов, выставленных страховщикам медучреждениями, только за 2021 год составляет более 680 млн рублей. По словам Михаила Охлопкова, ведется работа со страховыми компаниями по обоснованию всех страховых случаев, а также прорабатывается изменение методики расчета федеральных субвенций по линии Фонда ОМС.

Элиссан Шандалович предложил подготовить обращение к вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой по вопросу завершения расчетов с медицинскими организациями за фактически оказанные услуги.

Отметим, что благодаря совместной работе Законодательного Собрания, Правительства Карелии и Территориального фонда ОМС удается регулярно привлекать федеральные средства. По словам директора фонда Андрея Гравова, с начала года регион получил 40 млн рублей, в ближайшее время ожидается выделение более 220 млн рублей.

Напомним, оперативные совещания по выработке мер поддержки граждан и экономики Карелии регулярно проводятся в Законодательном Собрании республики. В дальнейшем на них планируется пригласить Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, Министра строительства, ЖКХ и энергетики и др.