В парламенте обсудили, как будут убирать мусор в Карелии после ухода «Эколайн»

Как будет организован вывоз отходов и сохранится ли раздельный сбор: депутаты Законодательного собрания Карелии задали актуальные вопросы Минприроды Карелии.
Тему реализации мусорной реформы сегодня, 7 ноября, рассмотрели депутаты Законодательного собрания на профильном комитете. Напомним, ранее инвестор — московская компания «Эколайн», занимающаяся вывозом мусора в Карелии в рамках государственно-частного партнерства, покинула республику. А «Карельский экологический оператор» перешел полностью под государственное управление. Его возглавит министр строительства Александр Федоричев.
Депутатам было важно узнать, как это может отразиться на мусорной реформе. Вопросы депутаты адресовали профильному вице-премьеру и министру природных ресурсов и экологии Карелии Янине Свидской.
