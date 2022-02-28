В парламенте поддержали протесты населения против создания рыбоводного хозяйства на севере Карелии

Обращение жителей деревни Войница Калевальского района Карелии против создания рыбоводного хозяйства на озере Верхнее Куйто нашло поддержу в парламенте республики.

Депутат Максим Воробьев направил в министерство сельского и рыбного хозяйства республики обращение об исключении акватории озера из списка водоемов, предлагаемых для форелеводства.

Ранее в поддержку требований населения высказалась администрация Калевальского района.

«Как отмечают местные жители, на озере уже созданы несколько рыбоводных участков, и объем выращивания форели значительно превышает установленный уровень», — пояснили в пресс-службе парламента.