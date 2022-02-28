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В парламенте поддержали протесты населения против создания рыбоводного хозяйства на севере Карелии

Новости. Общество
15:49, 02 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Обращение жителей деревни Войница Калевальского района Карелии против создания рыбоводного хозяйства на озере Верхнее Куйто нашло поддержу в парламенте республики.

Депутат Максим Воробьев направил в министерство сельского и рыбного хозяйства республики обращение об исключении акватории озера из списка водоемов, предлагаемых для форелеводства.

Ранее в поддержку требований населения высказалась администрация Калевальского района.

«Как отмечают местные жители, на озере уже созданы несколько рыбоводных участков, и объем выращивания форели значительно превышает установленный уровень», — пояснили в пресс-службе парламента.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teaтральный критик
2022-03-02 16:34:36
Фрау эмми по привычке проголосовала против. :)
карел
2022-03-02 16:55:34
Teaтральный критик, так потому что Слабунова молодец , а ты нет .
карел
2022-03-02 16:05:29
Вздрогнули местные олигархи , теперь им жить в этой стране .
Михаил
2022-03-02 16:00:58
Наконец то начинает приходить понимание, что алчность пришлых рыборазводителей несет гибель озерам Карелии.
Гость
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