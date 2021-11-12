В парламенте поспорили о концепции развития Карелии после губернаторских выборов

Изменения в Конституции Карелии, согласно которым вновь избранный губернатор больше не обязан представлять в парламенте концепцию развития республики, вызвали дискуссию среди депутатов.

По мнению представителей оппозиционных фракций, это положение Конституции необходимо сохранить, чтобы парламент мог влиять на экономическую политику правительства после выборов главы республики в 2022 году.

«Эту норму упразднять нельзя. Программа социально-экономического развития — это некая дорожная карта, курс правительства, чтобы депутаты могли с ним сверяться», — пояснил депутат Ройне Изюмов на сегодняшнем заседании парламента.

В ответ на это депутат Леонид Лиминчук заявил, что стратегия социально-экономического развития Карелии утверждена до 2030 года, и она должна быть сохранена независимо от смены власти.

«Глава, который вступит в должность в следующем году… если он начнет переворачивать полностью всю экономическую политику Карелии, то значит это должно произойти что-то чрезвычайно серьезное. Какой-то инвестиционный бум на территории Карелии должен произойти. Я думаю, что сейчас нам это пока не грозит. Мы должны показывать, что все действующие нормы и правила действуют на территории республики для всех одинаково», — считает Лиминчук.

Большинство депутатов проголосовало за предложенные изменения в Конституции.