В парламенте разбирались, как идет мусорная реформа в Карелии

Руководство Минприроды Карелии и регоператора рассказали депутатам о ходе реформы по обращению с отходами в республике.

На заседание Комитета Заксобрания Карелии по агропромышленной политике, природопользованию и экологии обсудили нюансы мусорной реформы, в частности, вывоз и обработку ТКО.

Перед депутатами карельского парламента выступил и. о. Министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов. Глава Минприроды напомнил, что полномочия участников рынка разграничены — если за своевременный вывоз мусора отвечает регоператор, то уборка площадок — обязанность муниципалитетов.

При этом у депутатов возникли вопросы. По словам некоторых депутатов, мусорная реформа дала сбой. Об этом говорит тот факт, что раньше отходы с мусорных контейнеров в городе вывозились более регулярно, и визуально они не были так загружены.

«Раньше была отговорка — у нас нет денег. Сейчас нам федералы стали помогать достаточно серьезными средствами. Кто должен все согласовывать, как, например, в Петрозаводске, чтобы реформа заработала в других муниципалитетах? Это не потребует внесения изменений в Федеральное законодательство. Мы знали, что мусорная реформа начинается. Почему мы не готовы? Полагаться только на регоператора неправильно!» — спросила председатель парламентского Комитета Марина Гуменникова.

Депутаты интересовались, как именно организован сбор стеклотары и жестяных банок, как обстоит дело с информированием населения и обустройством мусорных площадок.

Алексей Павлов вновь напомнил о культуре обращения с отходами, которая в Карелии находится не на высоте, а также о том, что устройство площадок под мусорные контейнеры — забота муниципалитетов либо управляющих компаний. Пункты приема тары же организует бизнес, соответственно, этот вид деятельности должен быть рентабельным, но пока не выгоден. Министр также сказал, что на запущенном в Петрозаводске сортировочном комплексе обустраивается вторая линия. Полностью комплекс заработает к концу 2024 года.

Также с докладом выступил директор регионального оператора Владимир Иванов. По его словам, сейчас создается новая технологическая система обработки отходов. Проблема вывоза крупногабаритного мусора, по поводу которой было задано много вопросов представителями районов Карелии, решается заключением отдельного договора — подобный, например, подписали власти Петрозаводска.

При этом он признал нехватку в республике желтых контейнеров для вторсырья — их недостачу необходимо будет восполнить в ближайшее время.

Важный вопрос у депутатов возник по поводу того, кто и как рассчитывает объемы образования ТКО. Здесь вновь слово взял Алексей Павлов — по его словам, это делает Минприроды по специальной методике.

В целом депутаты согласились с тем, что вывоз ТКО — проблема, которую сообща должны решать регоператор, региональные и муниципальные власти и жители. Муниципалитетам предложили подписывать дополнительное соглашение с регоператором на вывоз крупногабаритного мусора.

Завершая обсуждение вопроса, председатель Комитета Марина Гуменникова еще раз обратила внимание на необходимость решения вопроса с вывозом мусора с островов Кижского архипелага. Также депутат передала руководителю КЭО информацию, поступившую из районов Карелии, и выразила надежду на то, что возникшие этой весной трудности будут преодолены, ситуация стабилизируется, а число жалоб сократится.

«Хочется также обратиться к жителям нашей прекрасной республики: чистота зависит еще и от нас с вами», — напомнила Марина Гуменникова.