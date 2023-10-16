В педколлежде Петрозаводска назначен новый директор

В сфере образования республики произошли кадровые изменения.
Глава Минобразования и спорта Карелии рассказал на своей странице в соцсети о произошедших кадровых изменениях.
Так, сегодня к своим обязанностям в петрозаводском педагогическом колледже приступил новый директор — Жанна Леонтьевна Петрова, которая до этого занимала должность первого заместителя министра образования и спорта Карелии.
Она курировала общее и профессиональное образование в республике, подготовку педагогических кадров, реализацию национальных проектов. Ранее была директором петрозаводской школы № 46.
«Уверен, что профессиональный опыт Жанны Леонтьевны пойдёт на пользу педагогическому колледжу», — подчеркнул Роман Голубев.
Кроме того, в среду, 18 октября, к работе в республиканском Министерстве образования и спорта приступит Наталья Владимировна Кармазина. Она вновь займет должность первого заместителя, отметил министр
Наталья Владимировна — кандидат педагогических наук, Заслуженный работник образования Карелии, имеет большой управленческий опыт в сфере образования. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации Петрозаводска — председателя комитета социального развития, также руководила Петрозаводским базовым медицинским колледжем, центром развития образования города и филиалом Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова.
Глава ведомства пожелал успехов коллегам на новых должностях.
Ранее сообщалось, что Наталья Кармазина увольняется с поста замглавы Петрозаводска.
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