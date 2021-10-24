В Перинатальном центре Карелии спасли девочку весом 440 грамм

Об этом рассказал заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных республиканского Перинатального центра Максим Ткачук.

Врач-реаниматолог Максим Ткачук в интервью «Столице на Онего» рассказал о самых сложных случаях в своей практике и о том, почему в Карелии низкая младенческая смертность.

- Недавно у нас была девочка весом 440 грамм при рождении. Это была крошечная совсем девчонка, у которой все измеряется миллиметрами. И ты миллиметрами оборудования должен в ее миллиметры что-то вставить, что-то сделать. Да, это все очень непросто… Но мы спасли и эту девочку, - рассказал Максим Ткачук.

По словам заведующего отделения ИТАР республиканского Перинатального центра, в Карелии младенческая смертность ниже, чем в среднем по стране.

- И это, прежде всего, заслуга людей, которые каждый день спасают новорожденных, уверен Максим Ткачук. - Да, власти отчитываются, что они построили перинатальные центры, поставили оборудование, но я понимаю, что на первом месте все равно люди.

Я знаю примеры отделений, где стоит супероборудование, но, если сотрудники там недоученные или выгоревшие, никакое оборудование не поможет. Главное - человеческий фактор. Если хорошим врачам дать в руки хорошее оборудование, они сотворят чудо. И именно этим мы занимаемся.

У нас в Перинатальном центре нет ни одного простаивающего аппарата. Мы всем овладели, но этот голод неутолим. Естественно, чтобы спасти малыша, весом менее килограмма, нужны технологичные штуки. Их нет в районах республики, и только в нашем Перинатальном центре есть.

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