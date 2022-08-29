В Перинатальном центре Карелии введен масочный режим

С 29 августа посетителям и пациентам Перинатального центра необходимо носить маски.
Как сообщается в паблике учреждения, на территории Республиканского перинатального центра введен масочный режим.
Приказ о введении масочного режима подписан 29 августа.
«Спасибо, что вы в маске», — гласит надпись.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом масочный режим вводится в сети магазинов «Магнит».
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