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В Перинатальном центре Карелии выхаживают детей весом в полкило

Новости. Общество
10:17, 18 Ноября 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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В Республиканском перинатальном центре успешно выхаживают новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела - 500 граммов и даже меньше, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков рассказал о празднике «белых лепестков».

«Белыми лепестками» называют родившихся раньше положенного срока детей за их хрупкость и незащищённость. И накануне в Республиканском перинатальном центре отметили Международный день недоношенных детей.

На сцене выступали детские творческие коллективы, родители с детьми. Звучали слова благодарности медицинским работникам, даже стихи собственного сочинения. Детей в специально подготовленной игровой зоне развлекали клоуны и ростовые куклы. Праздник получился добрым и светлым.
Вместе с тем, отмечается в паблике главы Минзрава, главная цель Международного дня недоношенных детей заключается в привлечении внимания общественности к проблеме преждевременных родов, трудностям, с которыми связано выхаживание и дальнейшее развитие таких малышей.

«В Республиканском перинатальном центре успешно выхаживают новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела — 500 граммов и даже меньше. Здесь есть всё необходимое для этого — и оборудование, и квалифицированный персонал, владеющий современными медицинскими технологиями», — сообщил Михаил Охлопков.

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