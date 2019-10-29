В период школьных каникул энергетики напоминают правила электробезопасности

Родители, предупредите детей об опасности нахождения вблизи энергообъектов!

Всегда помните, что одна из главных опасностей для детей – игры возле энергетических объектов: трансформаторных подстанций, линий электропередачи. Находясь в непосредственной близи этих объектов, ребенок рискует получить серьезную травму или, что самое страшное, погибнуть.

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" обращается, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током!

Объясните, что угрозу здоровью и жизни представляет даже электроток напряжением 36 вольт. А дома и на улице нас окружают провода и электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 вольт и выше. Это значит, что даже ток в бытовой электросети может нанести непоправимый вред.

Расскажите детям, что источником повышенной опасности являются энергообъекты. Вход на их территорию разрешен только специалистам электросетевой компании, имеющим соответствующий допуск.

Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно! Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

Для предотвращения случайного проникновения посторонних лиц в электроустановки и их поражения электрическим током, на всех без исключения энергообъектах размещены специальные предупреждающие знаки и плакаты. Наличие таких знаков говорит о запрете проникновения в электроустановки или подъем на опору линий электропередачи.

Знаки предупреждают человека об опасности. Покажите их детям! Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать – недопустимо.

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал "Подружись с электричеством".

При обнаружении обрыва проводов, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности, во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно позвонить по телефону "горячей линии" "Россети Северо-Запад" 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов по всей России).