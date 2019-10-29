Подписаться
Новости. Общество
15:55, 29 Октября 2019
фото: © ТАСС / Станислав Красильников

В период школьных каникул энергетики напоминают правила электробезопасности

Загрузка...

Родители, предупредите детей об опасности нахождения вблизи энергообъектов!

Всегда помните, что одна из главных опасностей для детей – игры возле энергетических объектов: трансформаторных подстанций, линий электропередачи. Находясь в непосредственной близи этих объектов, ребенок рискует получить серьезную травму или, что самое страшное, погибнуть.

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" обращается, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током!

Объясните, что угрозу здоровью и жизни представляет даже электроток напряжением 36 вольт. А дома и на улице нас окружают провода и электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 вольт и выше. Это значит, что даже ток в бытовой электросети может нанести непоправимый вред.

Расскажите детям, что источником повышенной опасности являются энергообъекты. Вход на их территорию разрешен только специалистам электросетевой компании, имеющим соответствующий допуск.

Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно! Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

Для предотвращения случайного проникновения посторонних лиц в электроустановки и их поражения электрическим током, на всех без исключения энергообъектах размещены специальные предупреждающие знаки и плакаты. Наличие таких знаков говорит о запрете проникновения в электроустановки или подъем на опору линий электропередачи.

Знаки предупреждают человека об опасности. Покажите их детям! Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать – недопустимо.

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал "Подружись с электричеством".

При обнаружении обрыва проводов, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности, во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно позвонить по телефону "горячей линии" "Россети Северо-Запад" 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов по всей России).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
23.10.2019, 14:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

Сегодня 16:06
Капитал
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
МегаФон первым на российском рынке предложил абонентам новой тарифной линейки "Включайся!" прогрессивный кэшбэк за услуги связи.
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Гендиректор "Кареллеспрома" захотел получить миллион с заслуженного журналиста Карелии 20
25.10.2019 10:27
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 9
24.10.2019 09:57
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 6
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 2
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»