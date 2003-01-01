В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

Сотрудники УМВД России по Петрозаводску задержали в Пермском крае 24-летнего молодого человека, подозреваемого в работе курьером для мошенников.

Он собирался получить посылку с деньгами, которые аферисты выманили у двух петрозаводских пенсионеров.

Как установили полицейские, мошенники позвонили пожилым мужчинам, представились сотрудниками силовых структур. Горожан убедили передать накопления «на проверку», так как якобы ранее они общались с аферистами.

Действуя под чужим руководством, один из пенсионеров отдал накопления незнакомцу на улице, затем пакет с чужими деньгами попал в руки ко второму заявителю. В итоге запутанный аферистами пенсионер отдал и свои, и чужие средства курьеру службы доставки.

Общая сумма составила 352 тысячи рублей. Посылку с деньгами отправили в другой регион. Карельские правоохранители поехали в командировку на Урал, там они вместе с коллегами из пермского края задержали 24-летнего подозреваемого, который собирался забрать посылку.

Задержанный рассказал, что нашел в интернете предложение о подработке и согласился стать курьером, хотя понимал незаконность деятельности. Ему обещали 5 тысяч рублей за получение и перевод денег на указанные счета. Полицейские изъяли все средства, которые в ближайшее время вернут законным владельцам.

В отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что мошенники украли у петрозаводчанки накопления нестандартным способом.