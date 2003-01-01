В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

Ограничения ввели на время работ на инженерных сетях.
В Первомайском районе Петрозаводска изменилась организация дорожного движения. Изменения связаны с работами на инженерных сетях, которые проводит АО «ПКС-Тепловые сети» на Сорокской улице у дома № 5.
Работы на инженерных коммуникациях начались 21 октября.
Проезд по этому участку улицы временно затруднен. Водителям необходимо соблюдать осторожность и руководствоваться установленными дорожными знаками и правилами дорожного движения.
Ранее в центре Петрозаводска изменилось движение на Стародревлянском проезде.