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В первые дни нового года жители Карелии завалили мусором контейнерные площадки (ФОТО)

Новости. Общество
11:00, 03 Января 2023
фото: © kirov-v-mire.ru

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В ряде случаев количество мусора выросло на 80%, сообщили в Минприроды Карелии.

Как сообщает Карельский Экологический оператор, количество отходов в первые дни новогодних каникул увеличилось в среднем на 30%. 

1 и 2 января 2023 года регоператор фиксирует значительный рост количества отходов на контейнерных площадках. В среднем их объем вырос на 30%, а в ряде случаев до 50-80%, сообщили в Минприроды рпеспублики.

«Прежде всего, это связано с использованием различного рода объемной упаковки, в большинстве случаев сделанной из картона. Отметим, что более бережным способом обращения с такого рода отходами является их размещение в экостанциях регионального оператора, которые продолжают работать», - говорится в сообщении министерства.

К сожалению, отметили в Минприроды Карелии, за последние два дня диспетчерский центр регионального оператора зафиксировал десятки случаев, когда мусоровозы не могут подъехать к площадкам.

«Главными причинами таких инцидентов стали неочищенные и необработанные от наледи внутридворовые проезды, закрытые шлагбаумы, отсутствие оперативного реагирования со стороны сотрудников ряда управляющих компаний, которые не обеспечили доступ к контейнерам из мусорокамер, а также запаркованность дворов. Все это серьезно влияет на соблюдение графика вывоза отходов. Мусоровозы вынуждены несколько раз возвращаться на одну и ту же точку», - сказано в сообщении министерства.










Каждый такой случай экипажи мусоровоза фиксируют в специальных мобильных устройствах, которые подключены к информационной системе мониторинга «Управление отходами». Данные отслеживают диспетчеры, которые передают информацию в органы местного самоуправления и в ЕДДС.

В праздничные дни колл-центр регионального оператора работает ежедневно.

Телефону: 8 (814-2) 79-82-86 по следующему графику:

2-6 января 2023 с 08:00 до 20:00;

7 января 2023 с 08:00 до 19:00;

8 января 2023 с 08:00 до 20:00.

Кроме звонков, в новогодние каникулы можно воспользоваться онлайн-сервисами на сайте https://rotko10.ru компании или отправить обращение на электронную почту info@rotko10.ru , а также личное сообщение в официальной группе регионального оператора: https://vk.com/rotko10

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