В первые дни праздников скорую помощь в Петрозаводске вызвали 842 раза

Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00
Сегодня 15:35 Медицина
Годом ранее вызовов в тот же период было значительно меньше.

фото: © Илья Галстанг

В первые три дня новогодних каникул, с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года, нагрузка на службу скорой помощи в Петрозаводске значительно выросла. За этот период скорая помощь выезжала на вызовы 842 раза. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Для сравнения, годом ранее за те же даты было зафиксировано 523 вызова. В Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи обратились 382 человека, что почти в два раза больше, чем в прошлом году (200 человек).

Из обратившихся 108 пациентов потребовалась госпитализация. В больнице провели 25 срочных операций. Еще 274 человека после осмотра и оказания необходимой помощи в приемном покое смогли вернуться домой.

В травмпункт за эти дни обратились 142 человека. Пациенты поступали с травмами, ушибами, обострениями хронических болезней, а также с аппендицитами, пневмониями и острыми кишечными инфекциями.

Напомним, в новогоднюю ночь и днем 31 декабря в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступило 407 обращений от горожан.

Обсудить (0) в ленту
Ирина Чернецова
главный врач городской поликлиники №1
Не надо съедать по тарелке оливье...
О том, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

подробнее

