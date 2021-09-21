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В первые выходные октября Музыкальный театр Карелии открывает новый сезон

Новости. Культура
18:20, 30 Сентября 2021
фото: Балет «Вальпургиева ночь» © Музыкальный театр Карелии

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В афише нового сезона – оперная и балетная классика, авторские спектакли и произведения, созданные специально для Музыкального театра Карелии.

Новый 67-й театральный сезон начнется 1 октября вечером одноактных балетов, в программе спектакли «Серенада» и «Вальпургиева ночь». 3 октября балет уступит сцену оперной труппе, которая представит спектакль «Карельский пленник».


Балет «Вальпургиева ночь». Фото: © Музыкальный театр Карелии

В афише нового сезона – оперная и балетная классика, авторские спектакли и произведения, созданные специально для Музыкального театра Карелии. В репертуаре Музыкального театра свыше сорока уникальных постановок. А всего за сезон самая большая театральная сцена республики показывает публике более 120 спектаклей, каждый из которых дарит зрителям радость от соприкосновения с живым творчеством.


Балет «Серенада». Фото: © Музыкальный театр Карелии

Новый сезон обещает зрителям интересные премьеры. Уже началась работа над оперой Р. Леонакавалло «Паяцы» (постановку осуществит главный режиссер Музыкального театра Анна Осипенко.) Балетная труппа вскоре приступит к работе над «Алисой в Стране чудес» (балет на музыку Ефрема Подгайца ставит Кирилл Симонов).


Макет декораций к спектаклю Алиса. Фото: © Музыкальный театр Карелии

В перспективе – пополнение репертуара балетом «Сампо» - легендой карельского театра. Ближайшей премьерой для детей станет мюзикл Евгения Крылатова «Красная Шапочка и Серый Волк» (режиссер Снежана Савельева).

Открывается и концертный сезон Музыкального театра. Концерты будут проходить на большой и малой сценах театра и в зале Национальной библиотеке. В этом году театр готовится представить публике и новый концертный цикл под названием «Открывая оперу». Он адресован тем, кто готов сделать первый шаг навстречу оперному искусству. Цикл будет состоять из мини-спектаклей, которые познакомят зрителей и с сюжетом, и с основными, самыми известными, ариями и дуэтами оперной классики. Сезон 2021/22 года приглашает на встречу с русской оперой: «Русалка», «Снегурочка», «Руслан и Людмила».

Музыкальный театр Карелии с 1 сентября присоединился к государственной программе «Пушкинская карта». Все спектакли репертуара доступны для покупки с помощью Пушкинской карты молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Традиционно в день открытия сезона театр встречает своих зрителей приветственным бокалом шампанского.

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