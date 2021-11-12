890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО) 17
Сегодня 15:24

Противоречивые прогнозы погоды в Карелии дают официальные ведомства на 1 января

Новости. Погода
17:00, 31 Декабря 2021
фото: © Pixabay

Новости партнеров

Гидрометцентр Карелии на своем официальном сайте сообщает о комфортной погоде в первый день нового года, а ЕДДС - о приближении стихии.

По прогнозу Гидрометцентра, 1 января пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный умеренный.

Температура воздуха составит -5, -7°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха будет -5, -10°С, местами до -15°С в течение суток.

Вместе с тем, Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила о возможном 1 января усилении ветра и снегопадах. Ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с, местами снег, в отдельных районах метель.

Сильный ветер сохранится в течение ночи 2 января 2022 года. Метель может дойти и до Петрозаводска.

При этом ЕДДС тоже ссылается на данные Карельского гидрометцентра.

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2021-12-31 19:19:24
Увы, но точность у прогнозов
Как предсказания Дед морозов!
Неравнодушный
2021-12-31 18:22:10
Зато не ошибутся, какой-нибудь из вариантов обязательно да подтвердится. Теперь у нас везде достоверная информация, жить стало намного лучше.
однозначно
2021-12-31 18:02:08
Какой прогноз дают карельские учОные с Пушкинской в количестве 600 штук и еще 200 их коллег на Невского ?
кир
2021-12-31 17:40:34
Нашёл как-то в лесу передатчик от метеорологического шара, запускаемого в былые годы со станции в Сулажгоре. :)
лесоруб
2021-12-31 17:07:02
Надо посмотреть, что командир скажет по этому вопросу. Карловские под пытками расколются :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году
29.12.2021, 11:28
Необычную елку из трех тысяч бревен установили на ЦБК в Карелии (ФОТОФАКТ)

Аналитика

30.12.2021 17:49
Тема недели
Главные события: чем запомнился 2021 год
Важное в политике, общественной и культурной жизни Карелии — «Столица на Онего» предлагает вспомнить 2021 год.
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 2
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 21
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу»
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностьюблагодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»