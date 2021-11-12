Противоречивые прогнозы погоды в Карелии дают официальные ведомства на 1 января

Гидрометцентр Карелии на своем официальном сайте сообщает о комфортной погоде в первый день нового года, а ЕДДС - о приближении стихии.

По прогнозу Гидрометцентра, 1 января пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный умеренный.

Температура воздуха составит -5, -7°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха будет -5, -10°С, местами до -15°С в течение суток.

Вместе с тем, Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила о возможном 1 января усилении ветра и снегопадах. Ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с, местами снег, в отдельных районах метель.

Сильный ветер сохранится в течение ночи 2 января 2022 года. Метель может дойти и до Петрозаводска.

При этом ЕДДС тоже ссылается на данные Карельского гидрометцентра.