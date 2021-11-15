В первый день нового года в Карелии число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

За сутки в Карелии короавирус выявлен у 141 человека, выздоровел 181 больной, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 1 января в Республике Карелия зарегистрированы 90406 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10937 детей.

За прошедшие сутки выявлен 141 инфицированный (12 - дети), из них непривитых – 132 (93,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 595 пациентов, в состоянии средней тяжести – 530 человек, в тяжёлом – 60 (из них непривитых - 59).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 85730 человек, за последние сутки – 181.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1200 человек.