В первый день нового года в Карелии родились 10 малышей

В новогоднюю ночь и первый день нового года в Карелии появились на свет 8 мальчиков и 2 девочки.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Историю одной из счастливым мам рассказали в Сортавальской ЦРБ.

Роженица поступила в акушерское отделение 31 декабря, в канун Нового года. Через 20 минут после боя курантов на свет появился новорожденный мальчик. Роды прошли благополучно. Малыш весом 4100 гр и ростом 55 сантиметров — первый ребенок в семье молодой пары. Родители планируют назвать долгожданного сына Глебом.

Поздравить молодую маму и первого родившегося малыша в этом году в Сортавальской ЦРБ пришла заместитель главы администрации района Нина Макарова.