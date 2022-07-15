В первый день открытия границы пять тысяч человек въехали в Финляндию со стороны Санкт-Петербурга

Трафик на границе с Финляндией вернулся к доковидному уровню после снятия Россией ограничений.

По информации «Фонтанки.ру», во второй половине дня 15 июля интенсивность движения на пунктах пропуска на юго-востоке Финляндии вернулась к докоронавирусному уровню. Об этом рассказал глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф в эфире национального телевидения Суоми.

По его словам, границу пересекли более 5000 человек. В пункте Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа — около 1800, а в Ваалимаа — около 3000.

Ранее сообщалось, что с 15 июля Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы, такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Пропуск туристов на за границу начался во второй половине дня 15 июля, после того как распоряжение Мишустина было опубликовано на официальном сайте правительства РФ.