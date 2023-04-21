В первый день учебного года более 7 тысяч первоклассников в Карелии ждет сюрприз

Подарки будут вручены первоклашкам на торжественных линейках в школах.

Как сообщил в соцсети глава республиканского Министерства образования и спорта Роман Голубев, все первоклассники Карелии получат в подарок школьные наборы.

По словам руководителя ведомства, мера поддержки введена в Карелии по инициативе главы республики в прошлом году. На праздничных линейках в школах 1 сентября более 7 тысяч 300 первоклассников получат в подарок набор школьных принадлежностей. Школьные наборы уже готовы и ждут начала учебного года, отметил Роман Голубев.

В каждом комплекте — все самое необходимое: альбом для рисования, цветная бумага, картон, цветные карандаши, краски, пластилин и доска для лепки, набор ручек и карандашей, тетради, папка, расписание уроков, стирательная резинка, линейка, точилка, клей, ножницы, стакан-непроливайка, набор кистей, комплект обложек для тетрадей, счетные палочки и блокнот.