В первый день выходных водителей Петрозаводска проверят на трезвость

В субботу, 3 ноября, автолюбителей в столице Карелии ждут массовые проверки на трезвость.

В эту субботу в столице Карелии в рейд против нетрезвых водителей выйдут сотрудники дорожной полиции.



В Госавтоинспекции отметили, что за последние 10 месяцев в Петрозаводске сотрудники ДПС остановили 802 водителя с признаками опьянения.



За этот же период по вине любителей пьяной езды произошли восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 12 получили травмы.



Дорожная полиция призывает горожан сообщать о нетрезвых автомобилистах. Телефоны: 715-900, 78-44-44.