В Петербурге и Ленобласти сбили вражеские беспилотники

Украинские беспилотники сегодня, 23 августа, сбивали в соседней с Карелией Ленобластью и даже в Петербурге.

О сбитии двух украинских беспилотников в Киришах и Гатчине рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его информации, разрушений и пострадавших нет. Кроме того, глава Ленобласти попросил граждан не находится рядом с промышленными зонами, предприятиями и в общественных местах.

Один БПЛА видели и сняли на видео и в самом Петербурге. Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о сбитии дрона над Красносельским районом. По его словам, пострадавших нет.

Добавим, что из-за атак введены ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.