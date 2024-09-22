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В соседнем с Карелией регионе ястреб пообедал на капоте машины

Новости. Курьёзы
08:50, 30 Сентября 2024
фото: © Каждой твари по паре / Павел Глазков

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О ястребе-тетеревятнике рассказал Павел Глазков.

Павел Глазков, ведущий блога «Каждой твари по паре», рассказал об удивительном случае на улицах Петербурга. Жительница города, Виктория Федорова, повстречала обедающего на капоте хищника, которым оказался ястреб-тетеревятник. Это крупная птица обычно обитает в лесах и охотится на тетеров, благодаря чему получила такое название. В городских же условиях довольствуется более доступной добычей — голубями и воронами.

По мнению Павла, это молодая особь. Вероятно, этот ястреб родом из Петербурга, так как в городе гнездится около десятка пар этих птиц.

Важно отметить, что ястреб-тетеревятник занесен в Красную книгу.

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