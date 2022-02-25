В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка

В петербургском танковом парке «Стальной десант» масленичное чучело расстреляют из танка.

Масленичное чучело будет сожжено выстрелом из танка в семейном историческом танковом парке «Стальной десант» в Красносельском районе Петербурга. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию парка.

«Вас ждут поездка на танке и бронетранспортёрах, силовые конкурсы на свежем воздухе, перетягивание каната, развлекательная программа, песни и конкурсы, стрельба из макетов оружия, вкусные горячие блины и полевая кухня., сожжение чучела выстрелом из танка», — информирует парк на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сожжение масленичного чучела пройдет в полдень 6 и 7 марта. Вход для посетителей — свободный.

В парке «Стальной десант» можно увидеть танки времен Великой Отечественной войны, а также макеты оружия XX века.