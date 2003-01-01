В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

Бизнесу дали три месяца на адаптацию к новым правилам.
В Петербурге ввели запрет на работу мигрантов в сфере курьерских услуг. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Новые ограничения касаются всех видов курьерской доставки, включая доставку еды. Запрет вступит в силу после трехмесячного переходного периода, чтобы компании успели скорректировать кадровую политику.
Как пояснили в городской администрации, эти меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством и создание рабочих мест для россиян, особенно для молодежи. Власти утверждают, что мигранты составляют небольшую долю курьеров, поэтому запрет не повлияет на рынок доставки.
Ранее в Петербурге мигрантам запретили работать таксистами. Подобные ограничения вводят и в других регионах — например, в Крыму иностранцам разрешено работать только в строительстве и туризме.