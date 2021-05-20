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В Петербурге молния ударила под ноги прохожему (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:40, 21 Мая 2021
фото: © кадр из видео

Зонт спас прохожего от дождя из искр, которые сыпались после удара молнии.

Непогода бушевала в Северной столице. 20 мая на город вновь обрушились ливни с грозами. В сети публикуют кадры, на которых можно заметить, как молния ударяет в землю рядом с прохожим, который пытается совладать со стихией, укрываясь от дождя под зонтом. На миг в сером небе появилась яркая вспышка, после чего посыпался сноп искр, сообщает Ren.tv.

По всей видимости, молния ударила в металлическую конструкцию, что вызвало искры. От попадания искр человека спас зонтик, однако испуг прохожий, судя по всему, всё же испытал. На кадрах видно, как человек отскакивает в сторону после раската грома и громкого звука, сопровождавшего летящие во все стороны искры.

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