В Петербурге мужчина поджег свою сожительницу

В Петербурге 49-летний безработный мужчина поджег свою подругу, об этом рассказали в местной пресс-службе МВД. Подозреваемого в поджоге задержали на месте.

По предварительным данным, во вторник, 15 июля, вечером в Красносельском районе подозреваемый и его 55-летняя сожительница распивали алкогольные напитки и поссорились. В ходе конфликта мужчина облил пострадавшую керосином и поджег. В полицию позже поступило сообщение о происшествии.

Как сообщили в ГУ МВД, пострадавшая госпитализирована в состоянии алкогольной интоксикации и с термическими ожогами. В «Фонтанке.ру» рассказали, что в скорую позвонил молодой человек, который, предположительно, является сыном подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Против него составили административный протокол.