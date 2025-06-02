В Петербурге на пляже зарезали женщину

Инцидент произошел 2 июня днем, о случившемся в полицию сообщили очевидцы.

Следственные органы пока случившееся не комментируют. Однако издание «Фонтанка» сообщает, что убийство произошло в парке 300-летия Петербурга в Приморском районе.

Как стало известно журналистам, 3 июня, звонок в экстренные службы поступил около четырех часов. Молодой человек рассказал, что пьяный мужчина ударил ножом женщину. Заявитель с друзьями спрятались от агрессора.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на пляже пострадавшую с ранением в области груди. Без сознания 40-летняя петербурженка была доставлена в Елизаветинскую больницу, где скончалась почти сразу же. По подозрению в убийстве был задержан 43-летний житель Петербурга.